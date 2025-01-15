Ми створили безліч моментів: Слот – про нічию з Ноттінгемом

Наставник Ліверпуля Арне Слот підбив підсумки гри з Ноттінгемом (1:1), в якому його підопічні не змогли обіграти найближчого переслідувача по турнірній таблиці. Нідерландець похвалив футболістів "червоних" за другий тайм.

Слова фахівця цитує BBC.

"Воротареві Ноттінгема довелося зробити кілька приголомшливих сейвів, але й захисники не раз добре блокували удари. Вони блокували майже кожний удар.

Про більше я й просити не міг. Другий тайм вийшов визначним. Мало хто може створити стільки моментів у матчі з суперником, що настільки обороняється. На жаль, забити другий м'яч не вдалось.



На цьому стадіоні дуже, дуже важко створювати моменти будь-якій команді. А в нас часом був один момент за іншим. Хоча часом виникали великі паузи між такими серіями", – сказав Слот.