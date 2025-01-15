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Ми створили безліч моментів: Слот – про нічию з Ноттінгемом

Руслан Травкін — 15 січня 2025, 03:39
Ми створили безліч моментів: Слот – про нічию з Ноттінгемом
Арне Слот
Getty images

Наставник Ліверпуля Арне Слот підбив підсумки гри з Ноттінгемом (1:1), в якому його підопічні не змогли обіграти найближчого переслідувача по турнірній таблиці. Нідерландець похвалив футболістів "червоних" за другий тайм.

Слова фахівця цитує BBC.

"Воротареві Ноттінгема довелося зробити кілька приголомшливих сейвів, але й захисники не раз добре блокували удари. Вони блокували майже кожний удар.

Про більше я й просити не міг. Другий тайм вийшов визначним. Мало хто може створити стільки моментів у матчі з суперником, що настільки обороняється. На жаль, забити другий м'яч не вдалось.

На цьому стадіоні дуже, дуже важко створювати моменти будь-якій команді. А в нас часом був один момент за іншим. Хоча часом виникали великі паузи між такими серіями", – сказав Слот.

Нічия дозволила "мерсисайдцям" зберегти 6 очкову перевагу над Ноттінгемом. Команда Слота за 20 матчів набрала 47 очок, "лісники" мають в активі 41 бал, але провели на 1 поєдинок більше.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Ноттінгем Форест Арне Слот

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