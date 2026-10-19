Від Сімеоне до Енріке: Туран розповів про свої тренерські орієнтири
Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів, чий досвід допомагає йому формувати власний тренерський стиль.
Слова турецького наставника наводить La Gazzetta dello Sport.
За словами фахівця, побудову оборони він запозичує у наставника Атлетико Дієго Сімеоне, тоді як позиційний напад і подолання щільного захисту моделює за прикладом керманича ПСЖ Луїса Енріке.
"У захисному плані я багато беру від Сімеоне: розташування на полі, компактність, пресинг, перекриття ліній. В атаці я надихаюся Луїсом Енріке... У стосунках із гравцями та управлінні стресом я згадую Теріма... але тренер не будує власну ідентичність під впливом лише однієї людини: ти вчишся у всіх, а потім інтегруєш ці уроки у свою систему", – сказав Туран.
Також турецький спеціаліст висловив думку щодо психології та роботи з мотивацією у команді.
"Якщо ви хочете досягти успіху, ви повинні вийти із зони комфорту – це була одна з причин, чому я прийшов до Шахтаря. Мотивація – це не лише передматчеві промови: тиша, пісня, фільм, історія чи коротка, щира розмова з гравцем можуть мати набагато більший вплив", – підсумував Туран.
Раніше Арда Туран назвав головні цілі команди на сезон-2026/27 у Лізі чемпіонів.