Челсі Мудрика проти Ман Сіті в першому турі: АПЛ опублікувала календар на сезон-2024/25
Англійська Прем'єр-ліга опублікувала календар матчів у сезоні-2024/25.
Про це повідомила пресслужба АПЛ.
Зокрема, українські легіонери дізнались суперників у першому турі чемпіонату:
- Челсі (Михайло Мудрик) — Манчестер Сіті
- Арсенал (Олександр Зінченко) — Вулвергемптон
- Евертон (Віталій Миколенко) — Брайтон
- Ноттінгем Форест — Борнмут (Ілля Забарний)
- Брентфорд (Єгор Ярмолюк) — Кристал Пелес
Перший тур запланований на 16-19 серпня.
Повний календар та розклад матчів АПЛ можна подивитися за цим посиланням.