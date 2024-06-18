Челсі Мудрика проти Ман Сіті в першому турі: АПЛ опублікувала календар на сезон-2024/25

Англійська Прем'єр-ліга опублікувала календар матчів у сезоні-2024/25.

Про це повідомила пресслужба АПЛ.

Зокрема, українські легіонери дізнались суперників у першому турі чемпіонату:

Челсі (Михайло Мудрик) — Манчестер Сіті

Арсенал (Олександр Зінченко) — Вулвергемптон

Евертон (Віталій Миколенко) — Брайтон

Ноттінгем Форест — Борнмут (Ілля Забарний)

Брентфорд (Єгор Ярмолюк) — Кристал Пелес

Перший тур запланований на 16-19 серпня.

🚨 Announce 2024/25 Premier League fixtures 🚨 pic.twitter.com/g7PU3duDV6 — Premier League (@premierleague) June 18, 2024

Повний календар та розклад матчів АПЛ можна подивитися за цим посиланням.