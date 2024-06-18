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Челсі Мудрика проти Ман Сіті в першому турі: АПЛ опублікувала календар на сезон-2024/25

Владислав Уткін — 18 червня, 11:27
Челсі Мудрика проти Ман Сіті в першому турі: АПЛ опублікувала календар на сезон-2024/25

Англійська Прем'єр-ліга опублікувала календар матчів у сезоні-2024/25.

Про це повідомила пресслужба АПЛ.

Зокрема, українські легіонери дізнались суперників у першому турі чемпіонату:

  • Челсі (Михайло Мудрик) — Манчестер Сіті
  • Арсенал (Олександр Зінченко) — Вулвергемптон
  • Евертон (Віталій Миколенко) — Брайтон
  • Ноттінгем Форест — Борнмут (Ілля Забарний)
  • Брентфорд (Єгор Ярмолюк) — Кристал Пелес

Перший тур запланований на 16-19 серпня.

Повний календар та розклад матчів АПЛ можна подивитися за цим посиланням.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Челсі Михайло Мудрик

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