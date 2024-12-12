АПЛ покарала Брайтон за порушення правил розвитку молоді
Англійська Прем'єр-ліга оштрафувала Брайтон за порушення правил розвитку молоді.
Про це повідомляє The Athletic.
Окрім штрафу у 20 000 фунтів "чайки" також отримали шестимісячну заборону на реєстрацію гравців академії, які були заявлені за інший клуб.
Брайтон зізнався у порушенні правила, яке забороняє клубам контактувати з гравцями, які зареєстровані в іншому клубі або укладати попередню угоду з футболістами.
Розслідування Прем'єр-ліги та внутрішнє розслідування Брайтона виявило 24 випадки контактів з гравцями, починаючи з квітня – за два місяці до закінчення терміну реєстрації гравця.
У клубі зобов'язалися підвищити кваліфікацію всього відповідного персоналу, щоб уникнути повторення подібних ситуацій у майбутньому.
Раніше ФІФА порушила правила вибору господарів чемпіонату світу-2034.