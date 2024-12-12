АПЛ покарала Брайтон за порушення правил розвитку молоді

Англійська Прем'єр-ліга оштрафувала Брайтон за порушення правил розвитку молоді.

Про це повідомляє The Athletic.

Окрім штрафу у 20 000 фунтів "чайки" також отримали шестимісячну заборону на реєстрацію гравців академії, які були заявлені за інший клуб.

Брайтон зізнався у порушенні правила, яке забороняє клубам контактувати з гравцями, які зареєстровані в іншому клубі або укладати попередню угоду з футболістами.

Розслідування Прем'єр-ліги та внутрішнє розслідування Брайтона виявило 24 випадки контактів з гравцями, починаючи з квітня – за два місяці до закінчення терміну реєстрації гравця.

У клубі зобов'язалися підвищити кваліфікацію всього відповідного персоналу, щоб уникнути повторення подібних ситуацій у майбутньому.

Раніше ФІФА порушила правила вибору господарів чемпіонату світу-2034.