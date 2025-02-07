Тренер Борнмута став найкращим тренером місяця в АПЛ

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола був визнаний найкращим тренером січня в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Вишні" під керівництвом іспанця здобула 3 перемоги та 1 разі зіграли внічию в межах чемпіонату Англії.

На нагороду також претендували Мікель Артета (Арсенал), Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Едді Гау (Ньюкасл).

The mastermind behind @afcbournemouth's incredible form 🧠



Andoni Iraola is the winner of January's @BarclaysFooty Manager of the Month award!#PLAwards pic.twitter.com/ZD0fqrybWh — Premier League (@premierleague) February 7, 2025

Нагадаємо, це вже друга січнева нагорода для Борнмута після того, як Джастін Клюйверт був визнаний гравцем місяця

Після 24 турів "вишні" знаходяться на 7 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи 40 очок.

В наступному матчі Борнмут зустрінеться з Евертоном в межах Кубку Англії. Поєдинок відбудеться 8 лютого. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.