Тренер Борнмута став найкращим тренером місяця в АПЛ
Андоні Іраола
premierleague.com
Головний тренер Борнмута Андоні Іраола був визнаний найкращим тренером січня в Англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
"Вишні" під керівництвом іспанця здобула 3 перемоги та 1 разі зіграли внічию в межах чемпіонату Англії.
На нагороду також претендували Мікель Артета (Арсенал), Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Едді Гау (Ньюкасл).
Нагадаємо, це вже друга січнева нагорода для Борнмута після того, як Джастін Клюйверт був визнаний гравцем місяця
Після 24 турів "вишні" знаходяться на 7 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи 40 очок.
В наступному матчі Борнмут зустрінеться з Евертоном в межах Кубку Англії. Поєдинок відбудеться 8 лютого. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.