АПЛ наклала штраф на Манчестер Сіті за затримку матчів
Жузеп Гвардіона
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Англійська Прем'єр-ліга другий рік поспіль накладає штраф на Манчестер Сіті за затримку матчів.
Про це повідомляє ESPN.
Так, "містяни" сплатять понад один мільйон доларів за затримку матчів протягом сезону-2024/25.
Цікаво, що минулого літа Сіті також мав штраф від АПЛ за подібну недбалість – тоді команда заплатила вдвічі більше.
Манчестер Сіті, своєю чергою, перепросив перед лігою та пообіцяв нагадати футболістам та персоналу про відповідальність у дотриманні встановлених таймінгів та правил.
Загальна сума штрафу складалась з інцидентів на матчах з Саутгемптоном, Тоттенгемом, Ноттінгемом, Манчестер Юнайтед, Вест Гемом та Ньюкаслом.
Раніше повідомлялось, що ФА наклала штраф на Вест Гем через гасла вболівальників проти геїв.