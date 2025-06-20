АПЛ наклала штраф на Манчестер Сіті за затримку матчів

Англійська Прем'єр-ліга другий рік поспіль накладає штраф на Манчестер Сіті за затримку матчів.

Про це повідомляє ESPN.

Так, "містяни" сплатять понад один мільйон доларів за затримку матчів протягом сезону-2024/25.

Цікаво, що минулого літа Сіті також мав штраф від АПЛ за подібну недбалість – тоді команда заплатила вдвічі більше.

Манчестер Сіті, своєю чергою, перепросив перед лігою та пообіцяв нагадати футболістам та персоналу про відповідальність у дотриманні встановлених таймінгів та правил.

Загальна сума штрафу складалась з інцидентів на матчах з Саутгемптоном, Тоттенгемом, Ноттінгемом, Манчестер Юнайтед, Вест Гемом та Ньюкаслом.

Раніше повідомлялось, що ФА наклала штраф на Вест Гем через гасла вболівальників проти геїв.