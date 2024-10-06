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Челсі Мудрика прийме Ноттінгем, Брайтон зіграє проти Тоттенгема у 7 турі АПЛ

Андрій Яросименко — 6 жовтня, 09:11
Челсі Мудрика прийме Ноттінгем, Брайтон зіграє проти Тоттенгема у 7 турі АПЛ

Сьогодні, 6 жовтня, відбудеться три матчі в межах Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Лондонський Челсі прийматиме вдома Ноттінгем, Манчестер Юнайтед зіграє проти Астон Вілли, а Брайтон зустрінеться із Тоттенгемом.

Дивитися зустрічі можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
7 тур, 6 жовтня

16:00. Астон Вілла – Манчестер Юнайтед

16:00. Челсі – Ноттінгем

18:30. Брайтон – Тоттенгем

Нагадаємо, напередодні Евертон без Миколенка втримав нульову нічию з Ньюкаслом, Брентфорд Ярмолюка забив 5 голів Вулвергемптону, Борнмут з Іллею Забарним на виїзді поступився Лестеру.

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