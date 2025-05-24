СК Полтава зустрінеться з Металістом, Агробізнес прийме Металіст 1925 у Першій лізі
Сьогодні, 24 травня, відбудуться вирішальні матчі у чемпіонській групі у Першій лізі.
СК Полтава, яка минулого туру повернула собі друге місце у турнірній таблиці, зустрінеться з харківським Металістом. Полтавці попри перевагу у 3 бали над Кудрівкою та Металістом 1925 ще не забезпечили собі прямого виходу в Українську Прем'єр-лігу.
Кудрівка зіграє на виїзді з чемпіоном – Епіцентром, а Металіст 1925 зіграє з Агробізнесом.
Розклад 10 туру Першої ліги
12:00 Агробізнес – Металіст 1925
12:00 Буковина – ЮКСА
12:00 Епіцентр – Кудрівка
12:00 Металіст – СК Полтава
Нагадаємо, 18 травня Металіст 1925 відсторонив головного тренера команди Патріка ван Леувена від роботи.