СК Полтава зустрінеться з Металістом, Агробізнес прийме Металіст 1925 у Першій лізі

Сьогодні, 24 травня, відбудуться вирішальні матчі у чемпіонській групі у Першій лізі.

СК Полтава, яка минулого туру повернула собі друге місце у турнірній таблиці, зустрінеться з харківським Металістом. Полтавці попри перевагу у 3 бали над Кудрівкою та Металістом 1925 ще не забезпечили собі прямого виходу в Українську Прем'єр-лігу.

Кудрівка зіграє на виїзді з чемпіоном – Епіцентром, а Металіст 1925 зіграє з Агробізнесом.

Розклад 10 туру Першої ліги

12:00 Агробізнес – Металіст 1925

12:00 Буковина – ЮКСА

12:00 Епіцентр – Кудрівка

12:00 Металіст – СК Полтава

Нагадаємо, 18 травня Металіст 1925 відсторонив головного тренера команди Патріка ван Леувена від роботи.