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Кривбас прийме Динамо, Рух зіграє з Олександрією у 24 турі УПЛ

Олександр Булава — 12 квітня 2025, 07:07
Кривбас прийме Динамо, Рух зіграє з Олександрією у 24 турі УПЛ

У суботу, 12 квітня, 24 тур Української Прем'єр-ліги продовжиться трьома матчами.

У центральній грі туру Динамо Київ на виїзді зустрінеться з криворізьким Кривбасом. Столичний колектив продовжує лідирувати у чемпіонаті України, випереджаючи другу Олександрію на 4 бали. У підопічних Олександра Шовковського 57 очок за 23 гри. Кривбас також бореться за єврокубки, у команди 35 балів, 5 місце.

Згодом у Львові місцевий Рух прийматиме Олександрію. Підопічні Руслана Ротаня лише на 4 очки відстають від лідера, набравши 53 бали за 23 матчі. Рух наразі перебуває в середині турнірної таблиці – 9 місце.

Ігровий день завершиться матчем у столиці між двома аутсайдерами – Оболонню та Чорноморцем. "Пивовари" після перемоги над Інгульцем у минулому турі піднялись на 13-ту позицію з 21 балами в активі. "Моряки" несподівано обіграли ЛНЗ та покинули останнє місце у турнірній таблиці – 18 пунктів.

Чемпіонат України – УПЛ
24 тур, 12 квітня

13:00 Кривбас – Динамо

15:30 Рух – Олександрія

18:00 Оболонь – Чорноморець

Нагадаємо, 24 тур стартував у п'ятницю матчем між донецьким Шахтарем та черкаським ЛНЗ, в якому "гірники" здобули розгромну перемогу.

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