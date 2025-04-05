Ворскла прийме Зорю, Чорноморець зіграє з ЛНЗ у 23 турі УПЛ

У суботу, 5 квітня, 23 тур Української Прем'єр-ліги продовжиться двома матчами.

О 13:00 має розпочатися перший поєдинок цього ігрового дня, в якому Ворскла у Полтаві прийматиме луганську Зорю. "Зелено-білі" наразі перебувають у зоні перехідних матчів, посідаючи 14-те місце з 21 балом в активі, в той час, як колектив з Луганська з 29 очками йде восьмим.

Згодом в Одесі тур продовжиться матчем Чорноморця з черкаським ЛНЗ. "Моряки" мають серію з чотирьох поразок поспіль та наразі посідають останнє місце в турнірні таблиці з 15 пунктами, черкасці 10-ті з 25 балами в активі.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 5 квітня

13:00 Ворскла – Зоря

15:30 Чорноморець – ЛНЗ

Нагадаємо, 23 тур стартував у п'ятницю матчем Оболоні з Інгульцем, в якому "пивовари" завдяки голу Бичека здобули мінімальну перемогу.