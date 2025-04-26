Гравця англійського клубу дискваліфікували на 13 матчів через гомофобні образи суперника

Півзахисник Транміра з англійської Ліги 2 Сем Фінлі отримав тривалу дискваліфікацію та штраф за гомофобні висловлювання на адресу суперника.

Про це повідомляє ESPN.

В поєдинку з Волсоллом (1:5), який відбувся у січні, гравець допустив гомофобні образи одного з гравців суперників, про що сама жертва згодом повідомила арбітру. Рефері відзначив це у своєму протоколі, а ФА розпочала розслідування.

Комісія вимагала шестимісячної дискваліфікації для Фінлі, оскільки це третій подібний інцидент з хавбеком, але він зміг знайти пом'якшувальні обставини – гомофобний вираз було вимовлено всього один раз.

У підсумку, Фінлі отримав 13 матчів дискваліфікації та штраф у 2000 фунтів стерлінгів. Окрім того, футболіст має відвідувати обов'язкову навчальну програму з толерантності.

Раніше повідомлялось, що італійський топклуб зганьбився, виклавши у соцмережах відео під російську гомофобну пісню.