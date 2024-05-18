У нього сильний забій: Шовковський прокоментував стан Ярмоленка після матчу з Кривбасом

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко зазнав ушкодження в матчі 29 туру чемпіонату України проти Кривбаса.

Про це на післяматчевій пресконференції повідомив головний тренер киян Олександр Шовковський. Його слова цитує офіційний сайт Динамо.

"Там були зіткнення, ігрові моменти, які завжди трапляються у футболі. Сподіваюся, там нічого серйозного не було. Ми дочекалися завершення першого тайму, для того аби не робити передчасної заміни, думали, можливо, в перерві його відпустить, але, на жаль, забій був доволі сильним, йому було важко дихати.

Після гри вже спілкувався з Андрієм, він нормально почувається, і, думаю, найближчим часом він повністю відновиться й усе буде добре. Також було жорстке зіткнення у Бражка, він отримав удар. Думаю, доба-дві, і з ним також усе буде гаразд", — сказав Шовковський.