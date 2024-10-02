Гливинський: Ярмоленко дізнався про невиклик у збірну України з інтернету

Півзахисник Динамо і збірної України Андрій Ярмоленко дізнався про свій невиклик на матчі Ліги націй проти Грузії та Чехії з інтернету.

Про це повідомив у Facebook колишній прессекретар збірної України Олександр Гливинський.

"Цього разу причина не в ушкодженні: головний тренер Сергій Ребров "помістив" рекордсмена за числом зіграних у головній команді матчів до резервного списку – вперше у карʼєрі Ярмоленка – і може, звісно, ще довикличе його, адже резерв саме для цього. Але наразі Ребров віддав перевагу іншим гравцям. Як я розумію, Андрій дізнався про невиклик з інтернету – це, щонайменше, неприємно: такі гравці, як багаторічний лідер та капітан збірної України заслуговують почути про рішення наставника особисто. Дуже багато Андрій зробив для збірної, щоби не дізнаватися про резервний список з інтернету", – сказав Гливинський.

Нагадаємо, Ярмоленко не отримав виклик у національну команду, наразі він перебуває у резервному списку.

Свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.