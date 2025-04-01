Анчелотті: Мбаппе має всі шанси стати легендою Реала

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті оцінив влив Кіліана Мбаппе на гру та заявив, що форвард може стати легендою клубу як Кріштіану Роналду.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Важко порівнювати двох гравців. Я сподіваюсь, що він зможе досягти того, чого зміг Кріштіану. У нього є все, щоб стати легендою клубу", – розповів Анчелотті.

У поточному сезоні форвард забив 33 голи та віддав 5 асистів у 44 поєдинках за "вершкових".

Зазначимо, що Кіліан зрівнявся із Роналду за кількістю голів у дебютному сезону за Реал. Вже сьогодні француз може поліпшити свою статистику у матчі Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдаду. Стартовий свисток заплановано на 22:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Мбаппе може пропустити чвертьфінал Ліги чемпіонів з Арсеналом через свій скандальний жест.