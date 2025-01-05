Анчелотті можуть звільнити з посади тренера Реала – джерело назвало умову

Головного тренера Реала Карло Анчелотті можуть звільнити наприкінці поточного сезону.

Як інформує Relevo, це може статися у випадку, якщо "вершкові" не зможуть виграти Ла Лігу або ж Лігу чемпіонів.

Також джерело зазначає, що керівництво Реала вже знайшло заміну італійському фаїівцю у випадку звільнення. Зокрема, "бланкос" може очолити головний тренер Баєра Хабі Алонсо.

Наразі Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги, обійшовши на 2 пункти Атлетико. Проте, у "матрацників" є ще матч у запасі. Водночас у Лізі чемпіонів справи мадридського клубу не такі хороші, клуб йде 20-м в загальній таблиці та ризикує у випадку поразок у двох останніх турах вилетіти з турніру.

Раніше Анчелотті прокоментував чутки щодо можливої роботи у Ромі.