Трубін – у старті Бенфіки на матч із Санта-Кларою

Український воротар лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін вийде у стартовому складі на матч 1/4 фіналу Кубку ліги проти Санта-Клари.

Про це повідомила пресслужба лісабонського клубу.

Бенфіка: Трубін, Каррерас, Антоніу, Бах, Отаменді, Амдуні, Бесте, Санчес, Актюркоглу, Аурснес, Кабрал

Матч розпочнеться о 22:15.

Нагадаємо, 23-річний Трубін грає за португальський клуб із літа 2023 року. "Орли" заплатили за нього Шахтарю 10 млн євро. Цього сезону голкіпер відіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 9 голів. Українець 5 разів робив кліншит.