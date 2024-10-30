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Трубін – у старті Бенфіки на матч із Санта-Кларою

Руслан Травкін — 30 жовтня, 21:25
Трубін – у старті Бенфіки на матч із Санта-Кларою
Анатолій Трубін
Getty images

Український воротар лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін вийде у стартовому складі на матч 1/4 фіналу Кубку ліги проти Санта-Клари.

Про це повідомила пресслужба лісабонського клубу.

Бенфіка: Трубін, Каррерас, Антоніу, Бах, Отаменді, Амдуні, Бесте, Санчес, Актюркоглу, Аурснес, Кабрал

Матч розпочнеться о 22:15.

Нагадаємо, 23-річний Трубін грає за португальський клуб із літа 2023 року. "Орли" заплатили за нього Шахтарю 10 млн євро. Цього сезону голкіпер відіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 9 голів. Українець 5 разів робив кліншит.

Бенфіка Санта-Клара Анатолій Трубін

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