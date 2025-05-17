Нам трохи не пощастило: Аморім прокоментував поразку від Челсі

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про поразку від Челсі (0:1) в 37 турі Англійської Прем'єр-ліги. Він похвалив своїх підопічних, але зазначив, що їм не вистачило успішних дій біля воріт суперника.

Слова Аморіма цитує BBC.

"Я думаю, що ми почали чудово, добре, але в завершальній третині поля нам потрібно було бути трохи агресивнішими. Ми були там, ми правильно налаштувалися на гру. Сьогодні нам трохи не пощастило. Іноді ми хочемо пресингувати та забивати гол, але втратили трохи концентрації.

Гра вийшла іншою, але поразка ніколи не приносить задоволення. Ми були конкурентоспроможними, це було очевидно", – сказав Аморім.