Нам трохи не пощастило: Аморім прокоментував поразку від Челсі
Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про поразку від Челсі (0:1) в 37 турі Англійської Прем'єр-ліги. Він похвалив своїх підопічних, але зазначив, що їм не вистачило успішних дій біля воріт суперника.
Слова Аморіма цитує BBC.
"Я думаю, що ми почали чудово, добре, але в завершальній третині поля нам потрібно було бути трохи агресивнішими. Ми були там, ми правильно налаштувалися на гру. Сьогодні нам трохи не пощастило. Іноді ми хочемо пресингувати та забивати гол, але втратили трохи концентрації.
Гра вийшла іншою, але поразка ніколи не приносить задоволення. Ми були конкурентоспроможними, це було очевидно", – сказав Аморім.
Також португальський фахівець поділився очікуваннями від фіналу Ліги Європи.
"Нам потрібно готуватися до кожного турніру. У нас є п’ять днів, щоб відпочити. П’ять днів на підготовку до фіналу Ліги Європи, два дні для повного відновлення, а потім два дні для підготовки.
Звісно, ми раді бути у фіналі Ліги Європи. З першого дня був присутній тиск, але я досить добре справляюся з ним. Коли граєш у фіналі будь-якого кубку, ти мусиш показати себе, і ми готові до цього", – сказав Аморім.
Нагадаємо, фінал Ліги Європи відбудеться 21 травня. Суперником Манчестер Юнайтед буде Тоттенгем.