Це дійсно важливо: Аморім – про перемогу в Лізі Європи

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім пояснив важливість Ліги Європи для клубу.

Цитує наставника United Zone.

"Це дійсно важливо в усіх аспектах. По-перше, це виграти титул, європейський титул. Це буде приємно для нашої впевненості.

Потім грати в Лізі чемпіонів, для нашого клубу це зовсім інше середовище. Також це те, як ми зустрінемо літо, яким буде бюджет на літо — все пов’язано з цим турніром", - зазначив Аморім.