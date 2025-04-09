Це дійсно важливо: Аморім – про перемогу в Лізі Європи
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім пояснив важливість Ліги Європи для клубу.
Цитує наставника United Zone.
"Це дійсно важливо в усіх аспектах. По-перше, це виграти титул, європейський титул. Це буде приємно для нашої впевненості.
Потім грати в Лізі чемпіонів, для нашого клубу це зовсім інше середовище. Також це те, як ми зустрінемо літо, яким буде бюджет на літо — все пов’язано з цим турніром", - зазначив Аморім.
Раніше колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матич, який наразі виступає за Ліон, різко розкритикував голкіпера "червоних дияволів" Андре Онана напередодні очного протистояння команд у Лізі Європи (10 квітня), що не залишилося без відповіді голкіпера.
Зазначимо, що наразі МЮ посідає 13-те місце в турнірній таблиці АПЛ, відставання від п'ятого місця, яке дає можливість грати у Лізі чемпіонів, складає 15 балів.