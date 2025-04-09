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Це дійсно важливо: Аморім – про перемогу в Лізі Європи

Олександр Булава — 9 квітня 2025, 23:42
Це дійсно важливо: Аморім – про перемогу в Лізі Європи
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім пояснив важливість Ліги Європи для клубу.

Цитує наставника United Zone.

"Це дійсно важливо в усіх аспектах. По-перше, це виграти титул, європейський титул. Це буде приємно для нашої впевненості.

Потім грати в Лізі чемпіонів, для нашого клубу це зовсім інше середовище. Також це те, як ми зустрінемо літо, яким буде бюджет на літо — все пов’язано з цим турніром", - зазначив Аморім.

Раніше колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матич, який наразі виступає за Ліон, різко розкритикував голкіпера "червоних дияволів" Андре Онана напередодні очного протистояння команд у Лізі Європи (10 квітня), що не залишилося без відповіді голкіпера.

Зазначимо, що наразі МЮ посідає 13-те місце в турнірній таблиці АПЛ, відставання від п'ятого місця, яке дає можливість грати у Лізі чемпіонів, складає 15 балів.

Манчестер Юнайтед Рубен Аморім Ліга Європи-2024/25

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