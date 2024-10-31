Визначилися деталі контракту Аморіма з Манчестер Юнайтед
Головний тренер Спортинга Рубен Аморім готовий підписати контракт з Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Португальський фахівець укладе угоду з "червоними дияволами" на 2,5 роки з можливістю пролонгації ще на рік. Контракт узгоджений, очікується, що підписання відбудеться сьогодні, 31 жовтня.
Аморім очолюватиме лісабонський клуб до матчу з Брагою, 10 листопада. Також 39-річний фахівець забере з собою п'ять представників тренерського штабу. Карлоса Фернандеша, Аделіо Кандідо, Хорхе Віталя, Емануеля Ферро та спортивного науковця Паулу Баррейру.
Раніше посаду головного тренера "червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг.
Аморім очолює Спортинг з 2020 року, за цей час він двічі приводив команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Португалії.