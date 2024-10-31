Визначилися деталі контракту Аморіма з Манчестер Юнайтед

Головний тренер Спортинга Рубен Аморім готовий підписати контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Португальський фахівець укладе угоду з "червоними дияволами" на 2,5 роки з можливістю пролонгації ще на рік. Контракт узгоджений, очікується, що підписання відбудеться сьогодні, 31 жовтня.

Аморім очолюватиме лісабонський клуб до матчу з Брагою, 10 листопада. Також 39-річний фахівець забере з собою п'ять представників тренерського штабу. Карлоса Фернандеша, Аделіо Кандідо, Хорхе Віталя, Емануеля Ферро та спортивного науковця Паулу Баррейру.

Ruben Amorim set to sign a 2.5-year contract with a one-year option. Deal agreed and expected to be signed today. As revealed, Amorim will manage Sporting until Braga on November 10 and bring five staff: Carlos Fernandes, Adélio Cândido, Jorge Vital, Emanuel Ferro and sports… https://t.co/mQeL0Tej0a — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 31, 2024

Раніше посаду головного тренера "червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг.

Аморім очолює Спортинг з 2020 року, за цей час він двічі приводив команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Португалії.