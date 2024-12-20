Аморім: Наша мета – виграти АПЛ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відреагував на поразку у чвертьфіналі Кубку англійської ліги проти Тоттенгема (3:4).

Цитує тренера ВВС.

"Ми відключилися на початку другого тайму і це був важкий момент. Якщо подивитися на всю гру, ми були найкращою командою, але вони були холоднокровнішими.

Ми програли, але боротьба хлопців була для мене дуже важлива. Ми відчували себе комфортно та володіли м'ячем. Проблема була не в останньому пасі, а в останньому ударі.

Ми не можемо думати, що перемога в кубку означала б, що все гаразд. У нас буде довга дорога, ми вдосконалюємося. Наша мета – виграти Прем'єр-лігу. Скільки часу на цій піде, я не знаю", – розповів Аморім.