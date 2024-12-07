Аморім: Манчестер Юнайтед – не топкоманда

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поспілкувався із журналістами напередодні поєдинку АПЛ проти Ноттінгем Форест.

Фахівець вважає, що "манкуніанці" ще можуть себе називати "топ-командою".

Слова португальця наводить офіційний сайт "червоних дияволів".

"Я вважаю, що все зрозуміло. Ми великий клуб, але не топкоманда. Це про проблема озвучити. Команда повинна більше вірити.

Ми не домінували, але контролювали гру із Арсеналом. Вони не мали достатньо моментів.

Гравцям потрібно створювати більше моментів та більше загостряти в останній третині поля", - вважає Аморім.