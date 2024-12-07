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Аморім: Манчестер Юнайтед – не топкоманда

Володимир Максименко — 7 грудня 2024, 14:13
Аморім: Манчестер Юнайтед – не топкоманда
Рубен Аморім
Getty images

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поспілкувався із журналістами напередодні поєдинку АПЛ проти Ноттінгем Форест.

Фахівець вважає, що "манкуніанці" ще можуть себе називати "топ-командою".

Слова португальця наводить офіційний сайт "червоних дияволів".

"Я вважаю, що все зрозуміло. Ми великий клуб, але не топкоманда. Це про проблема озвучити. Команда повинна більше вірити.

Ми не домінували, але контролювали гру із Арсеналом. Вони не мали достатньо моментів.

Гравцям потрібно створювати більше моментів та більше загостряти в останній третині поля", - вважає Аморім.

Відзначимо, що сьогодні в межах 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед вдома зустрінеться із Ноттінгемом.

Гра запланована на 19:30 за київським часом.

Раніше Аморім висловився про контракт Амада Діалло із МЮ, який спливає влітку 2025 року.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

Чемпіонат Англії, АПЛ

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