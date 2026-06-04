Мальдера допоміг українським волонтерам зібрати кошти для дітей-сиріт

Гуманітарний штаб "Рестовратор. Картопляне військо" спільно з Херсонською Обласною Асоціацією футболу та новоствореною Асоціацією діяспорських команд Европи UEFL провели в день матчу національних команд Польщі та України масштабний аматорський турнір.

Під час змагань вдалось зібрати понад 10 тисяч злотих (близько 120 тисяч гривень) на підтримку спеціалізованого інтернату для дітей з розумовими та психологічними вадами.

Журналіст і волонтер Микола Васильков організував флешмоб: на стадіон імені Торчинського українські діяспоряни йшли у футболках із зображенням футболістів і гаслом ANDREA WELCOME BACK.

"Суть флешмобу, це привітання італійця Андреа Мальдери з поверненням до національної збірної України, де він працював впродовж 6 років. Але тепер уже в якості головного тренера. Мальдера щиро підтримав і мету акції, збір коштів на потреби Таращанського ЦСПД, куди наші волонтери вирушать у середині червня з усім необхідним", – розповів Васильков.

Зазначається, що в дитячому закладі наразі перебувають майже 30 дітей віком від 5 до 16 років і попри фінансування від області в установі є проблеми з харчуванням, а також з вентиляцією в бомбосховищі.