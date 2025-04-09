Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Алонсо назвав умову, за якої змінить Анчелотті в Реалі

Олексій Мурзак — 9 квітня 2025, 22:55
Алонсо назвав умову, за якої змінить Анчелотті в Реалі
Хабі Алонсо
Getty Images

Іспанський тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо готовий очолити мадридський Реал та замінити Карло Анчелотті, однак за одніє умови.

Про це повідомляє DefensaCentral.

За інформацією джерела, Алонсо поставив керівництву Реала ультиматум, давши "вершковим" один місяць часу, щоб узгодити всі деталі контракту.

Зазначається, шо фахівець як найшвидше очолити мадридський клуб.

Контракт Алонсо з Баєром закінчується у червні 2026 року. Такий же термін угоди і в Анчелотті з мадридцями.

Як відомо, Реал зазнав розгромної поразки від Арсенала у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Реал Мадрид Карло Анчелотті Хабі Алонсо Баєр Леверкузен

Реал Мадрид

Ексгравець Реала розкритикував Куртуа за пропущені голи від Райса
Реал і Баварія серед аутсайдерів: суперкомп'ютер Opta оцінив шанси команд на перемогу в Лізі чемпіонів
Меріно: Арсенал одразу втиснув педаль газу в підлогу
Асенсіо: В Реалі усі впевнені, що ми здатні на камбек
Анчелотті: У матчі-відповіді з Арсеналом Реал врятує тільки магія

Останні новини