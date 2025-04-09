Алонсо назвав умову, за якої змінить Анчелотті в Реалі

Іспанський тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо готовий очолити мадридський Реал та замінити Карло Анчелотті, однак за одніє умови.

Про це повідомляє DefensaCentral.

За інформацією джерела, Алонсо поставив керівництву Реала ультиматум, давши "вершковим" один місяць часу, щоб узгодити всі деталі контракту.

Зазначається, шо фахівець як найшвидше очолити мадридський клуб.

Контракт Алонсо з Баєром закінчується у червні 2026 року. Такий же термін угоди і в Анчелотті з мадридцями.

Як відомо, Реал зазнав розгромної поразки від Арсенала у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.