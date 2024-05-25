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Аллегрі подасть у суд на Ювентус

Олександр Булава — 25 травня, 12:24
Аллегрі подасть у суд на Ювентус

Ексголовний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі подасть в суд на туринський клуб. Фахівець буде оскаржувати несправедливе звільнення.

Про це повідомляє Football Italia.

Туринський клуб хотів позбутися тренера, щоб уникнути виплати. Аллегрі хоче отримати 9 млн євро заробітної плати за контрактом, який мав діяти до червня 2025 року.

Нагадаємо, Ювентус звільнив Аллегрі за поведінку у фіналі Кубку Італії, де Массіміліано погрожував директору італійської газети Tuttosport Гвідо Вачіаго.

Аллегрі вдруге очолив "стару синьйору" у травні 2021 року. За цей час 56-річний італієць виграв Кубок Італії-2024. У чемпіонаті команда наразі посідає четверту сходинку.

Зазначимо, що під час першого приходу в Ювентус (2014-2019 роках) Массіміліано виграв 11 трофеїв (5 чемпіонатів Італії, 4 Кубки та 2 Суперкубки Італії). Також команда двічі грала в фіналі Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Массіміліано Аллегрі

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