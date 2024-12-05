Александр-Арнольд – перший захисник в історії АПЛ, який віддав 60 асистів

У матчі 14-го туру англійської Прем’єр-ліги між Ньюкаслом і Ліверпулем (3:3) захисник мерсисайдців Трент Александр-Арнольд віддав гольову передачу на Мохаммеда Салаха.

Цей асист став для 26-річного англійця 60 в рамках АПЛ. Таким чином, Трент став першим захисником в історії Прем’єр-ліги, який досяг цієї цифри.

По кількості асистів в рамках АПЛ він перевершив таких зіркових півзахисників як Поул Скоулз (55), Еден Азар (54) та Бруну Фернандеш (46). Останній, ще має можливість наздогнати та покращити досягнення захисника Ліверпуля, адже є чинним гравцем Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Александр-Арнольд зробив 4 асисти в 17 матчах.

Після цього туру нападник мерсисайдців Мохаммед Салах також увійшов в історію АПЛ. Єгиптянин став рекордсменом за кількістю матчів, у яких він і забив, і віддав гольовий пас.