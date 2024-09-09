Відомий скаут: Очікування від Довбика є стримуюючим фактором

Відомий скаут Алекс Великих вважає, що високі очікуваня від Артема Довбика чинять на українського нападника додатковий тиск.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport.ua.

"Забивати в Іспанії та забивати в Італії – це велика різниця. Багато гравців справедливо вважають Серію А складним чемпіонатом, можливо, занадто насиченим тактично та менш видовищним через це, але це такий ось майстер-клас для нападників і центральних захисників.

Чемпіонат, у якому якщо форвард забиває – "потрапляє в подвійну цифру", як кажуть в Італії, то це означає сертифікацію його класу.

Напередодні першого матчу були величезні очікування від Довбика, і ці очікування, гадаю, є стримуючим фактором. Якби Артем забив у першій же грі, то, думаю, він забивав би і в двох інших матчах. Але не забивши і отримавши критику журналістів, яка наростає від матчу до матчу, важливо зараз, не читаючи пресу, просто виходити і забивати.

Але тут потрібно відзначити і факт того, що сама Рома не є сформованим колективом зі стійкими зв'язками, ситуація з Дібалою також впливала. Та й той момент, як зможуть грати разом три гравці атаки з домінуючою лівою ногою, думаю, також впливає", — сказав Великих.