Маємо взяти реванш: хавбек Угорщини – про матч проти України

Півзахисник збірної Угорщини Алекс Тот заявив, що його команда прагне реваншу в наступному матчі Ліги націй проти України.

Його слова наводить Csakfoci.hu.

"Маємо взяти реванш за поразку, тож у понеділок також не очікую легшого матчу", – наголосив він.

Хавбек також зазначив, що після поразки від Північної Ірландії з рахунком 0:3 українці будуть особливо налаштовані на боротьбу. На його думку, перемога над Грузією допомогла угорській команді позбутися напруги.

Перед очною зустріччю обидві збірні мають по чотири очки.

Матч Україна – Угорщина відбудеться 5 жовтня, початок о 21:45 за київським часом.

Перша зустріч на старті турніру між командами завершилася мінімальною перемогою (1:0) "синьо-жовтих". Єдиний гол у Будапешті забив Данило Сікан.