Аль-Наср з дублем Роналду обіграв Аль-Гарафа в Лізі чемпіонів АФК

Саудівський Аль-Наср на виїзді обіграв катарський Аль-Гарафа у 5 турі азійської Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду відзначився дублем та довів свій лік до 913 голів у кар'єрі.

Після п'яти зіграних матчів Аль-Наср посідає другу сходинку в турнірній таблиці Ліги чемпіонів АФК, маючи в активі 13 очок. Аль-Гарафа йде сьомою з 4 балами.

Ліга чемпіонів АФК

5 тур, 25 листопада

Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Наср (Саудівська Аравія) 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 46 Роналду, 0:2 – 58 Анжело, 0:3 – 64 Роналду, 1:3 – 75 Хоселу

Раніше повідомлялося про те, що Роналду може перейти з Аль-Насра в інший клуб із Саудівської Аравії – Аль-Хіляль. Контракт 39-річного нападника розрахований до літа 2025 року.

У поточному сезоні на його рахунку 12 голів і 3 асисти в 15 матчах у всіх турнірах.