Визначився чемпіон України серед аматорів сезону 2024/25

7 травня в Києві на НТК ім. В. Баннікова відбувся фінальний поєдинок чемпіонату України серед аматорів сезону-2024/2025, в якому зійшлися Маяк (Сарни, Рівненська обл.) та Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.), що здобув титул минулого року.

Зустріч завершилася перемогою Агротеха, який у підсумку захистив титул. Єдиним і переможним голом на 41-й хвилині відзначився Монастирний.

Зазначимо, що аматорський клуб Сарни уперше в історії дістався фіналу.

Чемпіонат України серед аматорів

Фінал, 7 травня

Маяк (Сарни, Рівненська обл.) – Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 41 Монастирний

Раніше стало відомо, що українські клуби створили єдиний телепул щодо трансляцій Кубку України з футболу.