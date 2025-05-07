Визначився чемпіон України серед аматорів сезону 2024/25
УАФ
7 травня в Києві на НТК ім. В. Баннікова відбувся фінальний поєдинок чемпіонату України серед аматорів сезону-2024/2025, в якому зійшлися Маяк (Сарни, Рівненська обл.) та Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.), що здобув титул минулого року.
Зустріч завершилася перемогою Агротеха, який у підсумку захистив титул. Єдиним і переможним голом на 41-й хвилині відзначився Монастирний.
Зазначимо, що аматорський клуб Сарни уперше в історії дістався фіналу.
Чемпіонат України серед аматорів
Фінал, 7 травня
Маяк (Сарни, Рівненська обл.) – Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 41 Монастирний
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