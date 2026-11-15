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Агробізнес розгромив СК Полтава у дограному матчі 16 туру Першої ліги

Микола Літвінов — 15 листопада 2026, 13:31
Агробізнес розгромив СК Полтава у дограному матчі 16 туру Першої ліги

У неділю, 15 листопада, двома матчами продовжилася програма 16-го туру Першої ліги України сезону-2026/27.

Розпочався ігровий день з догравання матчу між СК Полтава та Агробізнесом. Гру було розпочато 14 листопада, але після оголошення затяжних повітряних тривог зустріч було вирішено перенести на наступний день.

Матч тоді призупинили за рахунку 4:1 на користь гостей. Дублем відзначився Різник, а голами до перемоги Агробізнеса також долучились Козак та Рудюк. Під час догравання малюнок гри абсолютно не змінився, і команди дограли поєдинок з аналогічним рахунком.

Чемпіонат України – Перша ліга
16 тур, 15 листопада

СК Полтава – Агробізнес – 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 4 Різник, 1:1 – 26 Пріхна, 1:2 – 30 Різник, 1:3 – 57 Козак, 1:4 – 70 Рудюк

Ще одна зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом: тернопільська Нива прийматиме Олександрію.

Нагадаємо, що у попередньому матчі 16-го туру Фенікс-Маріуполь переграв Вікторію.

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