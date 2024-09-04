Помилитися можна з дружиною: італійський агент пояснив трансфер Довбика

Відомий італійський агент Валеріо Джуффріда вважає, що Рома виважено підійшла до трансферу українського нападника Артема Довбика.

Цитує агента RomaPress.

"Від Довбика є великі очікування. Ви можете помилитися з дружиною, але не можна помилитися з нападником. Вони провели технічний і спортивний аналіз, потім допомогла статистика, він був найкращим бомбардиром Ла Ліги, який випередив гравців таких команд, як Реал, Барселона та Атлетико", — зазначив Валеріо.

За словами Джуффріда, форварду потрібний час, щоб адаптуватися у римському колективі.

"Йому доведеться адаптуватися. Йому потрібен час", — сказав Джуффрід.

Зазначимо, що український нападник ще не забивав за "вовків". Після трьох турів Рома посідає 17 сходинку в турнірній таблиці Серії А. У команди в активі 2 бали.

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.