Відомий бренд випустив бутси у стилі легендарного шоколадного батончика
Німецький бренд Adidas об'єднався зі Snickers, щоб переосмислити модель Adizero Electric II та перенести на неї фірмовий стиль одного з найвідоміших шоколадних батончиків у світі.
Нові бутси отримали коричневий верх із замші, який нагадує шоколадну глазур Snickers, а фірмові три смуги adidas виконані у бежевому кольорі з текстурою, що відсилає до нуги. Завдяки такому поєднанню кольорів взуття одразу нагадує легендарний батончик, хоча логотип Snickers безпосередньо на бутсах практично не використовується.
Найцікавіші деталі заховані під підошвою. Напис "ADIZERO" виконаний шрифтом, стилізованим під знамените оформлення упаковки Snickers, а на задній частині з'явився напис "Go Nuts" — відсилання до арахісу всередині батончика. Доповнює дизайн декоративна літера "S" на шнурівці, прикрашена камінням.
Не забули бренди й про атмосферу Гелловіну. Устілки отримали елементи у кольорі "Ghoulish Green", а разом із релізом бутсів Snickers планує спеціальну активацію з лімітованими шоколадками у тематичній упаковці.
Колаборація вийде 10 жовтня 2026 року. Вартість Snickers x adidas Adizero Electric II становитиме 180 доларів, а кількість пар буде обмеженою.
При цьому співпраця не обмежиться лише взуттям. Adidas і Snickers також запустили спільну кампанію з розіграшем брендованих батончиків, а окремо готують спеціальну партію "Ghoulish Green" до Гелловіну.
Раніше повідомлялося, що відомий німецький бренд випустив креативну лінійку бутс на честь головної зірки Барселони.