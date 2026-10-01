Відомий бренд випустив бутси у стилі легендарного шоколадного батончика

Німецький бренд Adidas об'єднався зі Snickers, щоб переосмислити модель Adizero Electric II та перенести на неї фірмовий стиль одного з найвідоміших шоколадних батончиків у світі.

Нові бутси отримали коричневий верх із замші, який нагадує шоколадну глазур Snickers, а фірмові три смуги adidas виконані у бежевому кольорі з текстурою, що відсилає до нуги. Завдяки такому поєднанню кольорів взуття одразу нагадує легендарний батончик, хоча логотип Snickers безпосередньо на бутсах практично не використовується.

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Найцікавіші деталі заховані під підошвою. Напис "ADIZERO" виконаний шрифтом, стилізованим під знамените оформлення упаковки Snickers, а на задній частині з'явився напис "Go Nuts" — відсилання до арахісу всередині батончика. Доповнює дизайн декоративна літера "S" на шнурівці, прикрашена камінням.

Не забули бренди й про атмосферу Гелловіну. Устілки отримали елементи у кольорі "Ghoulish Green", а разом із релізом бутсів Snickers планує спеціальну активацію з лімітованими шоколадками у тематичній упаковці.

Колаборація вийде 10 жовтня 2026 року. Вартість Snickers x adidas Adizero Electric II становитиме 180 доларів, а кількість пар буде обмеженою.

При цьому співпраця не обмежиться лише взуттям. Adidas і Snickers також запустили спільну кампанію з розіграшем брендованих батончиків, а окремо готують спеціальну партію "Ghoulish Green" до Гелловіну.

Раніше повідомлялося, що відомий німецький бренд випустив креативну лінійку бутс на честь головної зірки Барселони.