Скандал у Туреччині: Адана Деміспор зарахували технічну поразку в матчі з Галатасараєм
ФК Адана Деміспор
Адана Деміспор отримала технічну поразку за підсумками скандального матчу проти Галатасарая в межах 22 туру Суперліги.
Про це повідомляє Fanatik.
Дисциплінарний комітет турецької футбольної федерації ухвалив рішення не тільки присудити технічну поразку аутсайдеру чемпіонату, а й додатково зняти три очки.
Нагадаємо, в поєдинку з "орлами" гравці Адани залишили поле після 30 хвилини на знак протесту проти призначеного пенальті та інших спірних рішень арбітра.
Окрім того, голова правління клубу Мурат Санджаку має сплатити штраф у 11 тисяч євро.
Після 23 турів чемпіонату Туреччини, команда займає останнє місце, маючи у своєму активі тепер три очки.
Раніше повідомлялось, що президент Адани Деміспор подав у відставку на тлі скандалу.