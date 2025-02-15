Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Скандал у Туреччині: Адана Деміспор зарахували технічну поразку в матчі з Галатасараєм

Володимир Максименко — 15 лютого 2025, 12:33
Скандал у Туреччині: Адана Деміспор зарахували технічну поразку в матчі з Галатасараєм
ФК Адана Деміспор

Адана Деміспор отримала технічну поразку за підсумками скандального матчу проти Галатасарая в межах 22 туру Суперліги.

Про це повідомляє Fanatik.

Дисциплінарний комітет турецької футбольної федерації ухвалив рішення не тільки присудити технічну поразку аутсайдеру чемпіонату, а й додатково зняти три очки.

Нагадаємо, в поєдинку з "орлами" гравці Адани залишили поле після 30 хвилини на знак протесту проти призначеного пенальті та інших спірних рішень арбітра.

Окрім того, голова правління клубу Мурат Санджаку має сплатити штраф у 11 тисяч євро.

Після 23 турів чемпіонату Туреччини, команда займає останнє місце, маючи у своєму активі тепер три очки.

Раніше повідомлялось, що президент Адани Деміспор подав у відставку на тлі скандалу.

Адана Деміспор Галатасарай Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Адана Деміспор

Балотеллі викликали до збірної Італії вперше з 2018 року
Гладкий забив четвертий гол за турецький клуб

Останні новини