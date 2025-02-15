Скандал у Туреччині: Адана Деміспор зарахували технічну поразку в матчі з Галатасараєм

Адана Деміспор отримала технічну поразку за підсумками скандального матчу проти Галатасарая в межах 22 туру Суперліги.

Про це повідомляє Fanatik.

Дисциплінарний комітет турецької футбольної федерації ухвалив рішення не тільки присудити технічну поразку аутсайдеру чемпіонату, а й додатково зняти три очки.

Нагадаємо, в поєдинку з "орлами" гравці Адани залишили поле після 30 хвилини на знак протесту проти призначеного пенальті та інших спірних рішень арбітра.

Окрім того, голова правління клубу Мурат Санджаку має сплатити штраф у 11 тисяч євро.

Після 23 турів чемпіонату Туреччини, команда займає останнє місце, маючи у своєму активі тепер три очки.

Раніше повідомлялось, що президент Адани Деміспор подав у відставку на тлі скандалу.