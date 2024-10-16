Сістерс забили 6 м'ячів у ворота Пантер, Кривбас розгромив Поділля у 9 турі чемпіонату України серед жінок

Сьогодні, 16 жовтня, відбулися матчі 6 туру жіночого чемпіонату України з футболу.

Зокрема, одеський Сістерс забив 6 м'ячів без відповіді у ворота уманських Пантер. Донецький Шахтар розгромив житомирське Полісся з рахунком 4:1.

Також криворізький Кривбас здобув розгромну перемогу над ЕМС-Поділля, а Колос із Ковалівки мінімально здолав харківський Металіст 1925.

Чемпіонат України – Вища ліга, жінки

9 тур, 16 жовтня

ЕМС-Поділля – Кривбас 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 2 Колодій, 0:2 – 12 Ковальова, 0:3 – 71 Червінська, 0:4 – 80 Горулько.

Металіст 1925 – Колос 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Алексанян, 1:1 – 84 Соломаха, 1:2 – 90+6 Андрухів.

Пантери – Сістерс 0:6 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Бойченко, 0:2 – 51 Івкова, 0:3 – 67 Прицина, 0:4 – 77 Романова, 0:5 – 85 Бойченко, 0:6 – 88 Манзюк.

Полісся – Шахтар 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 3 Чайка, 0:2 – 12 Чайка, 0:3 – 19 Вегерич, 0:4 – 54 Міроненко, 1:4 – 69 Азізова.

Нагадаємо, напередодні київська Оболонь поступилась вдома чинному чемпіону полтавській Ворсклі. Наразі лідером у турнірній таблиці є Колос, в якого за 8 матчів 21 очко, проте у Ворскли 19 балів та гра в запасі.