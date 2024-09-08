Ветерани українського футболу зіграють у Празі на підтримку дітей війни

8 вересня волонтери гуманітарного штабу "Рестовратор. Картопляне військо" знову зберуть зірок футболу на підтримку благодійних акцій.

Про це повідомляє відомий футбольний журналіст та волонтер Микола Васильков.

У столиці Чехії під час матчів збірної України зберуться відомі футболісти Томаш Гюбшман, Олександр Хацкевич, Володимир Шміцер, Андрій Воронин, Ян Колер, Володимир Аржанов, Їрко Новотни, головний тренер національної команди Сергій Ребров, актори "Дизель-Шоу" Дмитро Танкович та Олександр Бережок, футбольні команди українських діяспор з Австрії, Німеччини, Польщі та Чехії, відомі журналісти, блогери, публічні діячі.

Організатори низки подій — відомі футбольні волонтери Микола Васильков та Дмитро Дубас.

"Кожен день між іграми збірної з Албанією та Чехією буде наповнений благодійністю. Ми збираємо кошти для постраждалих дітей, які зараз розквартировані по таборах. Я чудово розумію усі потреби, скільки це коштує, тому що ми обслуговуємо великі групи дітлахів у Рокитному, Пущі Водиці, Ружині та інших місцях. Більшість малят та юнаків втратили батька на війні, багато з них того ще навіть не знають.