Чотири українці вийдуть в основі своїх команд на матчі фінального туру АПЛ

Одра чотири українських футболісти вийшли в основних складах своїх команд на матчі заключного, 38 туру АПЛ. Всі 10 матчів останнього туру чемпіонату відбуватимуться паралельно сьогодні, 25 травня, і розпочнуться о 18:00 за київським часом.

Борнмут Іллі Забарного прийме Лестер. 22-річного українського захисника це буде 36-й матч в АПЛ у поточному сезоні.

Брентфорд на виїзді зіграє з Вулвергемптоном. Єгор Ярмолюк також вийде на поле з перших хвилин, це буде його 31-й матч у поточному сезоні чемпіонату Англії.

Евертон Віталія Миколенка на виїзді гратиме проти Ньюкасла. Український захисний проведе свій 35-й матч у поточному сезоні АПЛ, на його рахунку є 1 гол і 1 асист.

Олександр Зінченко потрапив у основу Арсенала вперше з 20 квітня: він вийде в основі на виїзний матч команди Мікеля Артети проти Саутгемптона. Це буде його 15-й матч у поточному сезоні АПЛ, на його рахунку 1 асист.