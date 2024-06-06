Більшість клубів АПЛ проголосували за збереження VAR
Клуби Англійської Прем'єр-ліги проголосували за збереження системи відеодопомоги арбітрам (VAR).
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
19 команд вирішили, що VAR має залишитися в АПЛ на наступний сезон. Лише Вулвергемптон, який був ініціатором зібрання, проголосував проти.
Системи відеодопомоги арбітрам використовується в англійському елітному дивізіоні з 2019 року, допомагаючи покращити процес прийняття рішень головних суддів.
У сезоні-2023/2024 VAR критикувалася через низку спірних інцидентів, що змусило деякі команди та вболівальників поставити під сумнів чесність змагань.
Для ухвалення цього рішення потрібно було отримати згоду 14 команд АПЛ з 20.
Раніше повідомлялося, що Прем'єр-ліга планує змусити арбітрів пояснювати уболівальникам свої рішення після перегляду системи VAR.