Більшість клубів АПЛ проголосували за збереження VAR

Клуби Англійської Прем'єр-ліги проголосували за збереження системи відеодопомоги арбітрам (VAR).

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

19 команд вирішили, що VAR має залишитися в АПЛ на наступний сезон. Лише Вулвергемптон, який був ініціатором зібрання, проголосував проти.

🚨 Premier League clubs voted 19-1 in favour keeping VAR. Wolves the only club to back their motion. It proved a healthy forum for debate and positive discussion. — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 6, 2024

Системи відеодопомоги арбітрам використовується в англійському елітному дивізіоні з 2019 року, допомагаючи покращити процес прийняття рішень головних суддів.

У сезоні-2023/2024 VAR критикувалася через низку спірних інцидентів, що змусило деякі команди та вболівальників поставити під сумнів чесність змагань.

Для ухвалення цього рішення потрібно було отримати згоду 14 команд АПЛ з 20.

Раніше повідомлялося, що Прем'єр-ліга планує змусити арбітрів пояснювати уболівальникам свої рішення після перегляду системи VAR.