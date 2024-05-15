Клуби АПЛ проголосують за скасування VAR

Клуба Англійської Прем'єр-ліги наступного місяця проголосують за скасування системи відеодопомоги арбітрам (VAR).

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

VAR використовується в англійському елітному дивізіоні з 2019 року, допомагаючи покращити процес прийняття рішень головних суддів.

У сезоні-2023/2024 система критикувалася через низку спірних інцидентів, що змусило деякі команди та вболівальників поставити під сумнів чесність змагань.

Вулвергемптон офіційно подав до Прем'єр-ліги резолюцію із закликом відмовитися від VAR цього літа. Представники 20 клубів зберуться на голосування 6 червня.

Для ухвалення цього рішення потрібно отримати згоду 14 команд АПЛ з 20.

Раніше повідомлялося, що Прем'єр-ліга планує змусити арбітрів пояснювати уболівальникам свої рішення після перегляду системи VAR.