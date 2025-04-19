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Челсі націлився на 17-річного таланта з Рівер Плейта

Олег Дідух — 19 квітня 2025, 16:37
Челсі націлився на 17-річного таланта з Рівер Плейта
Франко Мастантуоно
Getty Images

Лондонський Челсі приєднався до числа клубів, які претендують на підписання талановитого атакувального півзахисника Рівер Плейта та молодіжної збірної Аргентини Франко Мастантуоно.

Про це повідомляє Sportskeeda.

За їхньою інформацією, Челсі спробує підписати Мастантуоно влітку поточного року. В контракті хавбека прописана клаусула в розмірі 38,5 мільйонів фунтів. Проте в останні 10 днів трансферного вікна вона зросте до 43,5 мільйонів фунтів

У поточному сезоні на рахунку Мастантуоно 3 голи та 2 асисти в 11 матчах за Рівер Плейт у всіх турнірах. Контракт хавбека діє до кінця календарного 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро.

Минулого року повідомлялося про інтерес до Мастантуоно з боку мадридського Реала.

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