Харлан розповіла про досвід спілкування з Усиком

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан захоплюється Олександром Усиком, та вважає його позитивною людиною.

Її слова передає Sport-Express.ua.

"Саша дуже простий. Ми знаємо одне одного дуже давно. Вперше ми побачилися на Олімпіаді у Пекіні, у 2008. З того моменту ми підтримуємо зв’язок. Я дуже захоплююся ним і як спортсменом, і як людиною.

Мені важливо почути про його досвід у якихось важливих питаннях. Це взагалі цікаво: коли я спілкуюся з представниками інших видів спорту, мені дуже цікаво зрозуміти ментальність і якісь деталі, я беру щось для себе. Саша — дуже позитивний і класний", — сказала Харлан.