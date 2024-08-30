Харлан розповіла про досвід спілкування з Усиком
Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан захоплюється Олександром Усиком, та вважає його позитивною людиною.
Її слова передає Sport-Express.ua.
"Саша дуже простий. Ми знаємо одне одного дуже давно. Вперше ми побачилися на Олімпіаді у Пекіні, у 2008. З того моменту ми підтримуємо зв’язок. Я дуже захоплююся ним і як спортсменом, і як людиною.
Мені важливо почути про його досвід у якихось важливих питаннях. Це взагалі цікаво: коли я спілкуюся з представниками інших видів спорту, мені дуже цікаво зрозуміти ментальність і якісь деталі, я беру щось для себе. Саша — дуже позитивний і класний", — сказала Харлан.
Нагадаємо, раніше Усика та Харлан нагородили "Орденом Свободи" та відзнакою "Національна легенда України". Також, у вересні 2023 року українка була нагороджена "Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня".