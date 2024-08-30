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Харлан розповіла про досвід спілкування з Усиком

Андрій Яросименко — 30 серпня, 20:38
Харлан розповіла про досвід спілкування з Усиком
Ольга Харлан
Getty images

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан захоплюється Олександром Усиком, та вважає його позитивною людиною.

Її слова передає Sport-Express.ua.

"Саша дуже простий. Ми знаємо одне одного дуже давно. Вперше ми побачилися на Олімпіаді у Пекіні, у 2008. З того моменту ми підтримуємо зв’язок. Я дуже захоплююся ним і як спортсменом, і як людиною.

Мені важливо почути про його досвід у якихось важливих питаннях. Це взагалі цікаво: коли я спілкуюся з представниками інших видів спорту, мені дуже цікаво зрозуміти ментальність і якісь деталі, я беру щось для себе. Саша — дуже позитивний і класний", — сказала Харлан.

Нагадаємо, раніше Усика та Харлан нагородили "Орденом Свободи" та відзнакою "Національна легенда України". Також, у вересні 2023 року українка була нагороджена "Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня".

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