Величко здобула срібло на кадетському чемпіонаті Європи

Українська шаблістка Майя Величко здобула срібло кадетського чемпіонату Європи, який триває у Тбілісі (Грузія).

Українка показала характер у півфіналі турніру, коли змогла відігратися у матчі з італійкою Анною Торе. Величко поступилась під час матчу 10:13, проте перевернула гру та здобула путівку в фінал – 15:13.

У поєдинку за "золото" Величко не змогла дотиснути угорку Богларку Ком'яті, програвши зустріч з рахунком 13:15 та здобувши срібну нагороду європейської першості.

Для 16-річної українки – це перша особиста і третя загалом нагорода КЮЧЄ після командної бронзи серед кадеток 2024 і юніорок 2025.

Нагадаємо, напередодні 18-річна українська шпажистка Анна Максименко здобула бронзову нагороду на Гран-прі в Досі.