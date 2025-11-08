Чемпіонка світу з фехтування Харькова організувала благодійне тренування за донат

Українська фехтувальниця, чемпіонка світу та Європи Владислава Харькова запустила ініціативу "Тренування за донат". Спортсменка пообіцяла провести особисте тренування з тим, хто зробить найбільший донат протягом 24 годин.

Про це йдеться у соцмережах спортсменки.

Як зазначила Харькова, мета акції – зібрати кошти на дрони для українських військових у межах збору "Один зі зграї" від команди Da Vinci Wolves спільно з ініціативою "Спільний рух" Дмитра Дьордійчука.

"Я ціную кожен донат, навіть найменший. Бо разом ми творимо велику справу", – написала спортсменка у своєму Instagram.

Акція присвячена пам'яті Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), якому 1 листопада виповнилося б 30 років.

За інформацією Чемпіона, уже за добу після старту розіграшу було зібрано понад 90 тисяч гривень.

Раніше фехтувальниця виграла золоту медаль чемпіонату світу серед військовослужбовців.