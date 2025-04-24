🥈 Українська рапіристка Сопіт стала срібною призеркою чемпіонату Європи U-23

22-річна рапіристка з Києва Ольга Сопіт стала срібною призеркою чемпіонату Європи U-23 у Таллінні.

У фіналі українська фехтувальниця з рахунком 10:15 поступилася представниці Італії Джулії Аморо, яка на шляху до медалі перемогла ще одну українку Крістіну Петрову.

Фіналістки першу половину двобою йшли рівно, за рахунку 7:7 італійка все ж дала слабину та пропустила 2 уколи перед вирішальним раундом. Надалі Аморо зібралася і суперниці продовжили йти нога в ногу – 10:10. Утім, надалі почалися проблеми у Ольги, яка почала відставати, пропустивши в підсумку 5 уколів, не завдавши жодного у відповідь.

Зазначимо, що Ольга впевнено вийшла та подолала стадію 1/16. В 1/8 вона здолала француженко Керен Ай, 15:5 у чвертьфіналі не залишила шансів Дор'ї Блажич з Хорватії – 15:7, в 1/2 видала просто неймовірний камбек у поєдинку проти представниці Франції Еммі Нель.

Поступаючись 4:9, вона завдала п'ятий укол ще до другої хвилинної перерви й ще вісім вже після неї (13:9). Оговтатися від такого суперниця вже не змогла – 15:11.

Нагадаємо, Україна посіла 5 сходинку в медальному заліку за підсумками чемпіонату світу з фехтування серед кадетів та юніорів, який проходив у китайському Усі.