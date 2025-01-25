NAVI двічі здійснили камбек та вийшли у півфінал BLAST Bounty 2025

Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere (3) з Counter-Strike 2 провів чвертьфінальний поєдинок престижного турніру BLAST Bounty 2025 Season 1 проти Pain (12).

"Народжені перемагати" обіграли бразильський колектив з рахунком 2:1 та кваліфікувалися до 1/2 фіналу змагань.

На першій карті, Dust 2, яка була вибором бразильців, NAVI зробили героїчний камбек та повернулися з рахунку 8:11. Перевівши гру в овертайм українська команда програла всього один раунд та забрала цю мапу собі.

Піком "народжених перемагати був Nuke, на якому несподівано легко перемогли гравці Pain, Natus Vincere спромоглися забрати всього 7 раундів. Також важко починалася для української команди і вирішальна карта, Mirage.

NAVI програли перші шість раундів та здавалося були близькі до вильоту, однак зуміли зібратися з силами і знову в додаткових раундах вирвати перемогу.

За призовий фонд розміром 500 тисяч доларів продовжують боротьбу ще 3 команди. Окрім NAVI у півфінал вийшли G2, Eternal Fire та переможці останнього Мажору Spirit.

Півфінальні матчі відбудуться вже сьогодні, 25 січня. G2 зустрінуться з Eternal Fire о 17:00, а Natus Vincere зіграють з Spirit о 20:00 за київським часом.

BLAST Bounty 2025 Season 1

Копенгаген, Данія

Призовий фонд – $500,00

Чвертьфінал, 24 січня

Natus Vincere – Pain 2:1 (16:13 Dust 2, 7:13 Nuke, 16:13 Mirage)

Нагадаємо, що нещодавно Natus Vincere були визнані найкращою командою 2024 року з Counter-Strike 2.