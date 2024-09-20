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NAVI зіграють зі Spirit у чвертьфіналі ESL Pro League

Станіслав Лисак — 20 вересня, 12:01
NAVI зіграють зі Spirit у чвертьфіналі ESL Pro League

Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere з дисципліни Counter-Strike 2 зустрінеться з російською командою Team Spirit у межах престижного турніру ESL Pro League Season 20, що відбувається в Мальті.

Поєдинок відбудеться у форматі Best of 3 (до 2 перемог) та розпочнеться о 17:15 за київським часом. Транслювати гру буде студія Maincast на платформі Twitch.tv та YouTube.

До півфіналу вже відбиралися дві команди, турки з Eternal Fire та бразильці з MIBR. У разі перемоги, NAVI зіграють в 1/2 фіналу з переможцем пари G2 – Liquid, який відбудеться о 20:30.

Призовий фонд турніру складає $750 000, а чемпіон заробить $170 000.

Сітка плейоф ESL Pro League Season 20

Сітка плейоф ESL Pro League Season 20

HLTV
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Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.

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