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Визначились дата та місце перших Олімпійських ігор з кіберспорту

Владислав Уткін — 15 липня, 15:24
Визначились дата та місце перших Олімпійських ігор з кіберспорту

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підписав угоду з Національним олімпійським комітетом (НОК) Саудівської Аравії щодо проведення перших Олімпійських ігор з кіберспорту у 2025 році.

Про це МОК повідомив на офіційному сайті.

Остаточно дане рішення буде прийнято на сесії комітету, що відбудеться напередодні Олімпійських ігор-2024.

Партнерство між МОК та НОК Саудівської Аравії триватиме 12 років, а Олімпійські ігри з кіберспорту проводитимуться регулярно. Наразі невідомо, які саме відеоігри увійдуть до переліку дисциплін на Олімпіаді.

Зазначається, що міжнародні федерації, які вже залучені до цифрової версії свого виду спорту та кіберспорту загалом, будуть першими партнерами.

Кіберспорт МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Олімпійські ігри-2024

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