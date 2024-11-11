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NAVI зберегли лідерство в рейтингу HLTV

Олександр Булава — 11 листопада 2024, 21:32
NAVI зберегли лідерство в рейтингу HLTV
Natus Vincere
HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 11 листопада.

Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство. Зазначимо, що "народжені перемагати" вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.

Для Natus Vincere це вже 8-й тиждень поспіль на вершині рейтингу, що є найкращим показником в історії організації. Світовим рекордом володіє FaZe, яка була на вершині протягом 14 тижнів.

Інша українська команда B8 встановила особистий рекорд – піднялась на 18-ту позицію в рейтингу. Monte покращили свою позицію на дві сходинки та тепер йдуть 28-ми.

Рейтинг HLTV

11 листопада

  1. (1) NAVI – 998 балів;
  2. (2) G2 – 882;
  3. (3) Vitality – 651;
  4. (4) Spirit – 544
  5. (5) MOUZ – 498;
  6. (6) FaZe – 391;
  7. (7) Eternal Fire – 328;
  8. (8) HEROIC – 301;
  9. (11) The MongjIZ – 255;
  10. (13) Astallis – 246;

...

18 (23) B8 – 97;

28 (30) Monte – 54;

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