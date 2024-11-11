NAVI зберегли лідерство в рейтингу HLTV
Natus Vincere
HLTV
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 11 листопада.
Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство. Зазначимо, що "народжені перемагати" вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.
Для Natus Vincere це вже 8-й тиждень поспіль на вершині рейтингу, що є найкращим показником в історії організації. Світовим рекордом володіє FaZe, яка була на вершині протягом 14 тижнів.
Інша українська команда B8 встановила особистий рекорд – піднялась на 18-ту позицію в рейтингу. Monte покращили свою позицію на дві сходинки та тепер йдуть 28-ми.
Рейтинг HLTV
11 листопада
- (1) NAVI – 998 балів;
- (2) G2 – 882;
- (3) Vitality – 651;
- (4) Spirit – 544
- (5) MOUZ – 498;
- (6) FaZe – 391;
- (7) Eternal Fire – 328;
- (8) HEROIC – 301;
- (11) The MongjIZ – 255;
- (13) Astallis – 246;
...
18 (23) B8 – 97;
28 (30) Monte – 54;