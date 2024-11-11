NAVI зберегли лідерство в рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 11 листопада.

Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство. Зазначимо, що "народжені перемагати" вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.

Для Natus Vincere це вже 8-й тиждень поспіль на вершині рейтингу, що є найкращим показником в історії організації. Світовим рекордом володіє FaZe, яка була на вершині протягом 14 тижнів.

Інша українська команда B8 встановила особистий рекорд – піднялась на 18-ту позицію в рейтингу. Monte покращили свою позицію на дві сходинки та тепер йдуть 28-ми.

Рейтинг HLTV

11 листопада

(1) NAVI – 998 балів; (2) G2 – 882; (3) Vitality – 651; (4) Spirit – 544 (5) MOUZ – 498; (6) FaZe – 391; (7) Eternal Fire – 328; (8) HEROIC – 301; (11) The MongjIZ – 255; (13) Astallis – 246;

...

18 (23) B8 – 97;

28 (30) Monte – 54;