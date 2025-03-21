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Визначився склад збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2025

Олексій Мурзак — 21 березня 2025, 17:46
Визначився склад збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2025
sportstravel

Визначився склад збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2025.

Так, до команди приєдналися зіркові гравці Віктор "sdy" Оруджев та Сергій "DemQQ" Демченко, які допоможуть FB Team у боротьбі за право представляти Україну на світовій першості.

Склад збірної України на кваліфікацію IESF WEC 2025

  • Владислав "bondik" Нечипорчук
  • Олександр "Smash" Тирчун
  • Данило "t3ns1on" Кашура
  • Євген "J3kie" Серхачов
  • Віктор "sdy" Оруджев (stand-in)
  • Сергій "DemQQ" Демченко (stand-in)
  • Ігор "crush" Шевченко (тренер)

Матчі відбору стартують вже завтра, 22 березня. Початок о 12:00 за Києвом.

Як відомо, вчора, 20 березня, Natus Vincere розпочали виступ у груповому етапі LAN-турніру з CS2 BLAST Open Spring 2025.

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