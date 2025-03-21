Визначився склад збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2025.

Так, до команди приєдналися зіркові гравці Віктор "sdy" Оруджев та Сергій "DemQQ" Демченко, які допоможуть FB Team у боротьбі за право представляти Україну на світовій першості.

Склад збірної України на кваліфікацію IESF WEC 2025

Владислав "bondik" Нечипорчук

Олександр "Smash" Тирчун

Данило "t3ns1on" Кашура

Євген "J3kie" Серхачов

Віктор "sdy" Оруджев (stand-in)

Сергій "DemQQ" Демченко (stand-in)

Ігор "crush" Шевченко (тренер)

Матчі відбору стартують вже завтра, 22 березня. Початок о 12:00 за Києвом.

Як відомо, вчора, 20 березня, Natus Vincere розпочали виступ у груповому етапі LAN-турніру з CS2 BLAST Open Spring 2025.