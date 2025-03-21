Визначився склад збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2025
sportstravel
Визначився склад збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2025.
Так, до команди приєдналися зіркові гравці Віктор "sdy" Оруджев та Сергій "DemQQ" Демченко, які допоможуть FB Team у боротьбі за право представляти Україну на світовій першості.
Склад збірної України на кваліфікацію IESF WEC 2025
- Владислав "bondik" Нечипорчук
- Олександр "Smash" Тирчун
- Данило "t3ns1on" Кашура
- Євген "J3kie" Серхачов
- Віктор "sdy" Оруджев (stand-in)
- Сергій "DemQQ" Демченко (stand-in)
- Ігор "crush" Шевченко (тренер)
Матчі відбору стартують вже завтра, 22 березня. Початок о 12:00 за Києвом.
Як відомо, вчора, 20 березня, Natus Vincere розпочали виступ у груповому етапі LAN-турніру з CS2 BLAST Open Spring 2025.