Українські кікбоксери здобули 18 медалей на відкритому Кубку світу WAKO в Туреччині

Збірна України з кікбоксингу WAKO завоювала 18 медалей на Відкритому кубку Світу в турецькій Анталії.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

У турнірі Turkish Open WAKO World Cup 2025 взяли участь 2500 спортсменів із 41 країни світу, серед них – 21 представник України.

Українські спортсмени завоювали 10 золотих, 4 срібних та 4 бронзових медалей.

У розділі Full Contact чемпіонами стали Артем Мельник (86 кг), Іван Ткаченко (+91 кг), Паша Тапдигов (57 кг), Тимур Бриков (81 кг), Марк Гусар (71 кг)

Срібні призери: Олександр Дрозд (60 кг), Вікторія Боярченко (65 кг), Роман Пшеничний (81 кг)

Бронзові нагороди: Анна Чорнобривець (60 кг), Микита Кітченко (75 кг), Данило Стрілець (54 кг)

За підсумками змагань українські кікбоксери посіли 8-ме місце у медальному заліку представників країн.

У командному медальному заліку "синьо-жовті" посіли 4-ту сходинку.

Нагадаємо, у лютому збірна України з кікбоксингу виграла одразу тринадцять нагород Кубку Європи, який проходив в болгарському Пловдиві.