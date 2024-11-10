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Збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з кікбоксингу WAKO

Станіслав Лисак — 10 листопада 2024, 21:06
Збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з кікбоксингу WAKO
Міністерство молоді та спорту України

Збірна України з кікбоксингу WAKO завоювала перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи, що відбувся в Атенах, Греції.

Українські спортсмени здобули 36 медалей (12 золотих, 11 срібних та 13 бронзових).

Також українці здобули чотири ліцензії на Всесвітні ігри-2025, що пройдуть у Китаї. Серед них Роман Щербатюк (+91 кг), Дарʼя Іванова (52 кг), Аліна Мартинюк (60 кг), Гліб Мазур (63,5 кг).

Нагадаємо, що у серпні загинув призер Всесвітніх ігор з кікбоксингу WAKO, заслужений майстер спорту України Роман Головатюк.

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