Збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з кікбоксингу WAKO

Збірна України з кікбоксингу WAKO завоювала перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи, що відбувся в Атенах, Греції.

Українські спортсмени здобули 36 медалей (12 золотих, 11 срібних та 13 бронзових).

Також українці здобули чотири ліцензії на Всесвітні ігри-2025, що пройдуть у Китаї. Серед них Роман Щербатюк (+91 кг), Дарʼя Іванова (52 кг), Аліна Мартинюк (60 кг), Гліб Мазур (63,5 кг).

Нагадаємо, що у серпні загинув призер Всесвітніх ігор з кікбоксингу WAKO, заслужений майстер спорту України Роман Головатюк.